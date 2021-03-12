Akıncı'dan tutuklamalara tepki!

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Dün Mağusada yaşanan ve Sol Hareket’e mensup gençlerin tutuklanmasına varan olayın özünü gözden kaçırmamak gerekir. En büyük yanlışlardan biri Türkiye’deki siyasi yapılanmanın şubelerini, üstelik yasal bir zemini de bulunmadan, burada oluşturmak olmuştur. Görevde olduğum sürede TC’nin buradaki yetkililerine de bunun vahim bir hata olduğunu belirtmeme rağmen bu yanlışta ısrar edilmiştir.

Türkiye’deki siyasal anlayışların buraya taşınmış olması, bu topraklarda hukuksuzluk ve huzursuzluğun artmasından başka bir işe yaramayacaktır. Şu an Türkiye’de geçerli olan ve orada yaşayan milyonlarca insana dayatılan demokrasi ve hukuk normları, Kıbrıslı Türk toplumunun benimseyeceği ve layık olduğu düzeyde değildir. Yaşamaya başladığımız sorunlar ve dünkü tutuklama benzeri olaylar; Türkiye’de geçerli olan anlayışların buraya taşınmak istenmesinden başka bir şey değildir ve bunu kabullenmemiz de mümkün değildir.