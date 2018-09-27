Akıncı'dan Twitter'da Anastasiadis'e doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in doğum gününü kutladı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yaşına giren Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğum gününü kutladı ve Anastasiadis’e ailesiyle birlikte sağlık ve esenlikler diledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in doğum gününü kutladı— KKTCCumhurbaşkanlığı (@KKTCCB) 27 Eylül 2018
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yaşına giren Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğum gününü kutladı ve Anastasiadis’e ailesiyle birlikte sağlık ve esenlikler diledi.
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