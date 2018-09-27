  • BIST 100.299
  • Altın 228,268
  • Dolar 5,9793
  • Euro 6,9797
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Akıncı'dan Twitter'da Anastasiadis'e doğum günü kutlaması

»
Akıncı'dan Twitter'da Anastasiadis'e doğum günü kutlaması
Akıncı'dan Twitter'da Anastasiadis'e doğum günü kutlaması

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in doğum gününü kutladı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yaşına giren Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğum gününü kutladı ve Anastasiadis’e ailesiyle birlikte sağlık ve esenlikler diledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Akıncı’nın New York’ta Rum oyununa gelmemeli23 Eylül 2018 Pazar 15:48
  • 40 yıl önce kaybolan Kıbrıslı Türk'ün cesedi,midesindeki tohumdan incir ağacı çıkınca bulundu23 Eylül 2018 Pazar 12:41
  • KTÖS: "44 yıldan beridir 'Yalan Rüzgarı' dizisi gibi var olan düzenin sonuna geldik"23 Eylül 2018 Pazar 12:28
  • Dışişleri Bakanı Özersay New York’a gidiyor22 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
  • Guterres, Lute’nin Kıbrıs’la ilgili raporunu ‘sabırsızlıkla’ bekliyor22 Eylül 2018 Cumartesi 17:42
  • Rum hükümeti sürpriz öneriler yapabilir!21 Eylül 2018 Cuma 08:56
  • Akıncı Muhalefet’teki parti liderleriyle bir araya gelecek21 Eylül 2018 Cuma 08:33
  • "Merkezi hükümetin her kararı için Kıbrıslı Türklerden olumlu oyu kabul ettik"20 Eylül 2018 Perşembe 09:43
  • Rumlar Lefke ve Derinya barikatlarının açılması için Ekim'de hazır20 Eylül 2018 Perşembe 09:26
  • Anastasiadis: Yeni bir konferans için ilerleme yok!18 Eylül 2018 Salı 22:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti