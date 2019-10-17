Akıncı'dan üslubunuzu koruyun açıklaması

umhurbaşkanı Mustafa Akıncı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak kendisine küfür ve tehdit içerikli mesaj atanlarla ilgili başsavcılığa ve polis genel müdürlüğüne dosya verildiğini belitti.

"Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecektir" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşananlar ne kadar rencide edici olsa da, yazı ve söylemlerde düzeyli üslubun korumasının önemini bir kez daha hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Birkaç gün önce yaptığım açıklamalarla belirttiğim görüş ve düşüncelerim karşısında fikir yerine küfretmeyi seçen ve bunu ölüm tehditlerine kadar vardıranlar olmuştur. Bu kişiler saptanarak bugün Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bundan sonrası hukuki süreç çerçevesinde ilerleyecektir. Bu topraklarda fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz temel ilkelerimizden biri olmaya devam edecektir. Küfür ve tehdide yönelenlere karşı aynı üslubu kullanmamız ise asla düşünülmemelidir. Bana güven duyan ve ilk andan itibaren dayanışmasını gösteren herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaşananlar bizleri ne kadar rencide ediyor olsa da, yazı ve söylemlerimizde hepimizin düzeyli üslubunu korumasının önemini bir kez daha hatırlatmak isterim."