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Akıncı’dan Van’a taziye mesajı: Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Van’da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.
Akıncı’dan Van’a taziye mesajı: Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Van’da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı mesajında şunları kaydetti:

“Elazığ’daki deprem faciasının acıları dinmeden, Van’daki çığ faciasında şu ana kadar 28 canın yitirildiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye’nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride

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