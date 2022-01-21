Akıncı’dan yakın çevresine TDP’ye mühür vurulmalı telkini

23 Ocak tarihinde yapılacak seçimlere günler kala ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırırken 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’da devreye girdi.
Taner Ulutaş / Özel haber
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yakın çevresine 23 Ocak seçimlerinde TDP’ye mühür vurulması gerektiğini söylediği öğrenildi.
Akıncı’nın son 15 gündür yakın çevresine telefon açarak irade için sandığa gidilmesi ve TDP’ye mühür vurulması gerektiğini söylediği öğrenilirken özellikle Lefkoşa ve Girne’de Akıncı’nın telkinlerinin karşılık bulduğu kaydedildi.
Akıncı’nın yakın çevresine boykot süreçlerinin işe yaramadığını bunları kendisinin daha önce yaşadığını belirtirken mutlaka sandığa gidilmesini ve irade ortaya konarak çözüm yönünde taraf olunması gerektiğini belirttiği ileri sürüldü.
TDP’nin son dönemlerde yayınlanan kamuoyu yoklamalarında %10’a yaklaşmasında 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın çevresine yaptığı telkinlerin önemli derecede etkili olduğu belirtiliyor.
Mustafa Akıncı’nın 23 Ocak Pazar günü Lefkoşa’da sandığa gidip oyunu vermesi bekleniyor.
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