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Akıncı:Derin üzüntüye boğulduk

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ülkede yaşanan felekatle ilgili açıklama yaptı.
Akıncı:Derin üzüntüye boğulduk

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklaması şöyle: “Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sel felaketi ve dört gencimizin sel sularına kapılarak üçünün can vermesi, birinin kaybolması hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.

Kötü hava koşullarının neden olduğu su baskınları çok sayıda yurttaşımızın mağduriyet yaşamasına yol açmıştır. Devletimizin tüm birimleri yaraları hızla bir şekilde sarmaya gayret etmektedir. Halkımızın da bu çalışmalara mümkün olan her türlü katkıyı vereceğinden ve sorun yaşanan yerlerle dayanışma içinde olacağından hiçbir kuşkum yoktur.

Yaşanan felaketin en acı boyutu elbette can kaybı yaşanmış olması ve genç fidanlarımızı aramızdan almasıdır. Hayatlarını kaybeden gençlere rahmet, acılı ailelerine ve tüm yurttaşlarımıza sabır ve metanet dilerim.

Benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisini dile getirirken; bunun için hepimizin üzerimize düşen sorumluluğun idrakine varmasının önemini de anımsatmak isterim. Doğal afetlerin yarattığı tahribatın bu kadar büyük olmaması için özellikle yapılaşma konusunda çok daha ciddi planlamalar yapmak ve önlemler almak gerektiği bir kez daha ve çarpıcı biçimde ortaya çıkmıştır.

Bu acının yaralarını sardıktan hemen sonra ülkece konuya eğilmek ve gerekli çalışmalara başlamak ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır”

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