  • BIST 112.712
  • Altın 322,351
  • Dolar 6,0803
  • Euro 6,7993
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Akıncı:Diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceğiz

» »
Akıncı:Diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceğiz
Akıncı:Diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapanması nedeniyle mağduriyet yaşayan Arasta bölgesinde incelemede bulundu, esnafın şikayetlerini dinledi ve son gelişmeleri aktardı.

Kapıların açılmasına yönelik Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne ivedilikle mektup yazacağını, Avrupa Birliği ile temaslarının devam ettiğini ve Rum tarafıyla da görüştüklerini söyleyen Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar ile bir görüşme yaptığını ve konuyu ona da aktardığını söyledi.

Koronavirüsle ilgili tüm dünyayı ilgilendiren bir konuyla karşı karşıya kalındığını söyleyen Akıncı, bu durumu hafif almadıklarını, tedbir alınmasının gerekliliğine inandıklarını ancak bu tedbirin sınır kapatarak alınmasının yanlış olduğunu belirtti.

Tedbirin ülkeye girişlerde havaalanları ve limanlarda alınması gerektiğini söyleyen Akıncı, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de çeşitli tarihlerde yaptıkları toplantılarda sınır kapılarının kapatılmasının gerekli olduğuna dair karar almadığını anımsattı.

Rum yönetiminin kapıları kapatmasının gerçek nedeninin virüs olmadığını vurgulayan Akıncı, bunun farklı nedenleri olduğunu düşündüklerini belirtti.

Akıncı dün Anastasiadis’in kendisini arayarak Türkiye’den gelen mültecilerle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyerek, göçmenlerin Lokmacı ve Derinya’dan değil kaçak yollardan geçtiklerini, organize şekilde güneye yollanmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, sınır kapıları konusunda ivedilikle mektup yazacağını, Avrupa Birliği temaslarının devam ettiğini, Rum tarafı ile de görüştüklerini söyleyen Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla kararın yanlışlığını anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

Rum hükümetinin pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nda kararı gözden geçireceğini söyleyen Akıncı, karar kaldırılacak diye bir şey olmadığını değerlendirme yapılacağını belirtti.

Akıncı, BM, AB ve Rum tarafının kendi içinde kimsenin karara destek vermediğini dile getirerek, Derinya ve Aplıç Kapılarını Anastasiadis ile birlikte büyük emeklerle açtıklarını anımsatarak, bu kapatma kararının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Akıncı, “Yanlış bir adım atıldı, Pazartesi güne kadar bekleyelim ve umalım ki bu kararı değişsinler. Temennim kısa sürede bu yanlıştan dönülmesidir” dedi.

Koronavirüsün dünyanın birçok ülkesine yayıldığını, yüzde 3 ölüm oranına ulaştığını ve bunun yüksek bir oran olduğunu belirten Akıncı, hastalığın hızlı yayıldığını ancak aşı geliştirme çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Turizmin bu durumdan olumsuz etkilenebileceğini ve hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Akıncı, “Zor bir dönemden geçeceğiz” dedi.

Akıncı, halka tedbirli olma çağrısında bulunarak, elleri sıklıkla yıkama, daha çok su içme, öpüşmekten kaçınma tavsiyesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 400 yıllık Lefkoşa surlarının birçok bölümü çökme tehlikesi altında01 Mart 2020 Pazar 13:48
  • Kıbrıs Türk Emekliler Derneği'nden hastaneye 60 bin TL bağış29 Şubat 2020 Cumartesi 16:39
  • Barikatı yıktılar! Lokmacı geçişlere yeniden açıldı! Eylem devam ediyor (VİDEO)29 Şubat 2020 Cumartesi 14:08
  • Hastane yangınında 3. ölüm29 Şubat 2020 Cumartesi 13:52
  • Lokmacı'da kapalı barikatı devirdiler ara bölgeye girdiler (VİDEO)29 Şubat 2020 Cumartesi 13:35
  • Lokmacı kapısının kapatılması protesto edildi28 Şubat 2020 Cuma 21:29
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde hizmet veren bölümler açıklandı28 Şubat 2020 Cuma 20:43
  • Son Dakika: Hayatını kaybeden hasta sayısı 2'ye yükseldi28 Şubat 2020 Cuma 11:43
  • Asım Uyguroğlu hayatını kaybetti28 Şubat 2020 Cuma 11:05
  • Yangın söndürüldü! 350 Hasta başka hastanelere sevk edildi28 Şubat 2020 Cuma 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti