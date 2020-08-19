  • BIST 1.106
  • Altın 469,006
  • Dolar 7,3071
  • Euro 8,7194
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Akıncı:Ekonomik çarkları döndürürken, sağlık tehlikeye atılmamalı

» »
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün gece Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.
Akıncı:Ekonomik çarkları döndürürken, sağlık tehlikeye atılmamalı

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün gece Güzelyurt bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz’dan itibaren başlayan açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanışmaya başladığını, yerel vakaların da çıktığını ve gelinen aşamada rakamların endişe verici duruma geldiğini belirten Akıncı, karantina uygulamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gelişlerin sürdüğü, vaka sayının arttığı, yerel vakaların ortaya çıkmaya başladığı, tespit edilemeyenlerin de olduğundan hareketle, virüsle mücadele kapsamında önümüzdeki sürecin ilk döneme göre daha çetin geçeceğini belirten Akıncı, “Kimse yeniden kapanalım demiyor, ancak ekonomik çarkları döndürmeye çalışırken, sağlığı da tehlikeye atmayacak yolları bulmak zorundayız. Sağlık alanında uzmanların yol haritası doğrultusunda tedbirler artırılmalıdır” dedi.

1 Temmuz’dan itibaren yurtdışından yaklaşık 5 bin 500 turist gelirken, 6 binden fazla yerli turistin konaklama yaptığını, rakamların yerli turizmi canlandırmanın daha akılcı olacağını gösterdiğini kaydeden Akıncı, içinden geçilmekte olan koşullar da dikkate alınarak, iç turizme daha fazla önem vermek gerektiğini vurguladı.
Güzelyurt bölgesinin ekonomik sorunların yoğun olarak yaşandığı ve işsizliğin en fazla hissedildiği bölgelerin başında geldiğini, pandemi ile birlikte sorunların daha da ağırlaştığını belirten Akıncı, özellikle narenciye, son yıllarda da nar olmak üzere, üretim açısından ciddi bir avantaja sahip olan Güzelyurt’a özel önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Akıncı, üretimin desteklenmesinin yanı sıra esnafa bu zor dönemde yapılacak desteğin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Akıncı, pandemi döneminde eko-agro turizme olan ilginin arttığı gerçeğinden hareketle Güzelyurt ve bölgesinde de bu alana yatırım yapılabileceğini kaydetti.

Haziran ayı içerisinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik ile yaptığı görüşme ve olumlu yaklaşımı sonrası Meclis’teki siyasi partilere seçim tarihinin erkene alınması yönünde yaptığı teklif kabul edilmiş olsaydı Ağustos ortasında seçimin yapılarak gündemden kalkacağını anımsatan Akıncı, bu önerinin hükümet ve ana muhalefet partileri tarafından kabul görmediğini hatırlattı.
Akıncı, vakalardaki artışla birlikte şimdi Ekim ayı için toplumun genelinin daha kaygılı olduğuna dikkat çekti ve temennisinin bu kaygıların gerçekleşmemesi yönünde olduğunu belirtti.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gelişmelere de değinen Akıncı, doğal gaz yataklarını gerginlik değil, verimli bir iş birliği alanı olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz konusunda izlenebilecek üç yol olduğunu başından beri vurguladığını belirten Akıncı, bunları “uzlaşma sağlanıncaya kadar tüm tarafların faaliyetlerini askıya alması”, “Birlikte hareket edebilmenin koşullarının ortaklaşa yaratılması” bunların olmaması durumunda ise şimdi olduğu gibi “Herkesin kendi çalışmalarını ayrı ayrı yapması” olarak sıraladı.

Akıncı, tüm tarafların akıl yolunda iş birliği, diyalog ve uzlaşma zemininde buluşmalarının bölgedeki barış ve istikrar içinde gelişimini sürdürebilmesi için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

TC-Libya anlaşması ile Yunanistan-Mısır anlaşmalarının içerdiği bölgelerde çakışma alanlarının ortaya çıktığını kaydeden Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece ne Doğu Akdeniz istikrara kavuşacak, ne de biz belirsizlikten kurtulacağız” dedi.
Akıncı, toplum olarak da uluslararası hukuk içinde yer alabilmemiz için belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini, bunun da ancak çözümle olacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Özel Etnografya Müzesi’ni Ziyaret Etti19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:10
  • Bakan Oğuz Sağlık Odaklı Jeokimyasal Ajanların Araştırılması Projesi Hakkında Bilgilendirildi19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:08
  • Bay-Sen: "BRTK personeli üzerinde baskı yapılıyor"19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:01
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
  • Soyer'den Vaiz'e tepki! "Çok ayıp"19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:53
  • KKTC Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Kudret Özersay’dan DAÜ’ye Ziyaret19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:50
  • Bakan Oğuz, Sağlık Odaklı Jeokimyasal ajanların araştırılması projesini görüştü19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:46
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:39
  • Akıncı: “Ekonomik Çarklari Döndürürken, Sağlık Tehlikeye Atılmamalı”19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti