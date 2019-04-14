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Akıncı:Enerjimizi birlikte yoğunlaştırırsak sorunları daha kolay aşarız

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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, içinden geçilen ekonomik süreçte yardımlaşma ve dayanışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Enerjimizi birlikte yoğunlaştırırsak sorunları daha kolay aşarız” dedi.
Akıncı:Enerjimizi birlikte yoğunlaştırırsak sorunları daha kolay aşarız

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, içinden geçilen ekonomik süreçte yardımlaşma ve dayanışmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Enerjimizi birlikte yoğunlaştırırsak sorunları daha kolay aşarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Değirmenlik Belediyesi’nin düzenlediği Yiğitler Gafgarıt Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bölge halkıyla bir kez daha birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Gafgarıtın insan sağlığına yararlı olduğunu, festival nedeniyle gafgarıt hakkında bilgi edinildiğini ve ürünün faydalarının öğrenildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, yabani enginar olarak da bilinen gafgarıtın özellikle karaciğer için çok faydalı olduğunu, festival ile gafgarıt öne çıkarılırken, faydalarını da dile getirerek, tüketimini sağlamak gerektiğini söyledi.

“KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ÇOK ÖMEMLİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinden önce konuşan muhtar ve belediye başkanının, yerel yönetimler konusunda önemli bir hususun altını çizdiğini ifade ederek, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Muhtar, aza, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, bölge halkı, askeri yetkililer, hep birlikte el ele vererek, dayanışma içerisinde çalıştıklarında sonuçlar da çok güzel oluyor, biraz önce bunun saptamasını dinledik. Eğer bu halka bir yerinde bir şekilde kopuk kalıyorsa orada sorunlar ya çözülmez, ya da daha yavaş çözülür. O nedenle yapılacak olan her işte asker-sivil ilişkisi, dayanışması, sivilin çeşitli kurumlarının kendi arasındaki uyumu, koordinasyonu, el ele vermesi son derece hayatidir, önemlidir. Hele içinde bulunduğumuz şartlarda, ekonomik durumu kast ediyorum,  bu konuda dayanışma son derece önemlidir.”

Ciddi bir döviz dalgalanması içerisinde olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye de aynı durumda. Bunun bize yansımaları haliyle daha fazla oluyor. O nedenle içinden geçmekte olduğumuz süreçte her türlü dayanışma, yardımlaşma, el ele verme son derece önemlidir. Enerjimizi birlikte yoğunlaştırırsak sorunları daha kolay aşarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile festival alanında vatandaşlarla sohbet ederek, stantlardan alışveriş yaptı.cb-festival-(4).jpg

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