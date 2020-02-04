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Akıncı:Geçmişi değiştiremeyiz ancak, barışçıl bir gelecek için gerekli iradeyi gösterebiliriz

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun kalıcı çözümü hedefinden sapmadan, ortak yarar temelinde güven artırıcı adımlara devam ettiklerini söyledi.
Akıncı:Geçmişi değiştiremeyiz ancak, barışçıl bir gelecek için gerekli iradeyi gösterebiliriz

Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu kapsamda Sayın Anastasiadis ile uzlaştığımız şekilde iki tarafın birbirine iade ettiği, 1974 sonrası KKTC’de kalan Kıbrıslı Rum sanatçıların eserleriyle, RIK arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait 1963 öncesi ses ve görüntü kayıtlarından oluşan serginin açılışına katıldık.”dedi.

Akıncı, geçmişteki silahlı çatışmaların sadece can ve mal kayıplarına değil toplumların kültürel ve sanatsal eserlerinin de zarar görmesine neden olduğunu belirtti.

Kültürel, tarihi ve sanatsal değerler bir toplumun kimliği ve hafızasıdır”diyen Cumhurbaşkanı, bu değerlerin korunmasının son derece önemli olması yanında, o topluma olan saygının da göstergesi olduğunu ifade etti.

Mustafa Akıncı, sergiyi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının birbirlerinin sanatsal ve kültürel değerlerine saygılarının bir göstergesi olarak gördüğünü de kaydetti.

Akıncı açıklamasında, “Siyasal bir çözüme ve gerçek bir barışa, kültür-sanatın birleştirici gücü olmadan ulaşılamaz. Kültür Teknik Komitesi’nin tüm üyelerine ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim.”dedi.

Mustafa Akıncı, geçmişin değiştirilemeyeceğini ancak, barışçıl bir gelecek için sorumluluk alınabileceğini ve gerekli iradenin gösterilebileceğini söyledi.

Akıncı, “Birbirimizin değerlerine, kültürel simge ve sembollerine, sanat eserlerine saygı göstermek ve onları korumak barışçıl bir gelecek için önemli bir sorumluluktur.”ifadelerini kullandı.

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