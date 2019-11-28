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Akıncı:Gençlerimizin yanlış yollara girmemesini temin etmek için üzerimize düşeni yapmamız lazım

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Akıncı:Gençlerimizin yanlış yollara girmemesini temin etmek için üzerimize düşeni yapmamız lazım
Akıncı:Gençlerimizin yanlış yollara girmemesini temin etmek için üzerimize düşeni yapmamız lazım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bağımlı hale geldikten sonra kurtarılmayı beklemek yerine, bağımlı hale gelmemek ve madde kullanmamak gerektiğini belirterek, “Biz gençlerimizi bu bağımlılıktan kurtarmak için çalışmak zorundayız, onların yanlış yollara girmemesini temin etmek için üzerimize düşeni yapmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte “Tedavide alternatif yaklaşımlar: yeni umutlar” başlığıyla düzenlenen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğin ülkede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kongrenin sonuçlarının ülke gençliği ve dünya insanlığı için faydalı olması temennisinde bulundu. Ülkedeki alkol ve madde bağımlılığı konusundaki rakamların ürkütücü hale geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu rakamların anlaşılmasında ve bağımlılıkla mücadelede değerli çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’yu kutladı. Madde bağımlılığı konusunda, çevre örneğini vererek, “Asıl olan çevreyi kirlettikten sonra temizlemek değil, kirletmemeyi öğrenmektir” benzetmesi yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bağımlı hale geldikten sonra kurtarılmayı beklemek yerine, bağımlı hale gelmemeyi, madde kullanmamayı, onun o cezbediciliğini bertaraf etmenin yollarını keşfetmemiz lazım. Bunu başardığımız zaman epey mesafe alacağız diye düşünüyorum” dedi. Bir yönüyle Kıbrıs sorununun da bağımlılık haline geldiğini ve o bağımlılıktan kurtulmak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“50 senedir Kıbrıs sorununu çözümsüz halde bulundurmak suretiyle o da bir başka türlü bağımlılık haline geldi. O bağımlılıktan da kurtulmak lazım. Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde bir gelecek yaratmamız lazım. Kıbrıs sorununun bu kadar yıl sürmesinin yarattığı psikolojik sorunlar da yok değil, bu da ayrı bir araştırma konusudur. Kıbrıs sorunu sürse de hayat devam ediyor, biz gençlerimizi bu bağımlılıktan kurtarmak için çalışmak zorundayız, onların yanlış yollara girmemesini temin etmek için üzerimize düşeni yapmamız lazım.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda, ailelere, eğitim kurumlarına, topluma ve devlete görevler düştüğünü belirterek, kongrenin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, kongrenin başarılı geçmesini diledi. Kongre 1 Aralık’ta tamamlanacak.

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