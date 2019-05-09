Akıncı:Görevlendirme önümüzdeki hafta

Akıncı, yeni hükümet oluşumu için partilere aralarında görüşme yapabilmeleri adına zaman vereceğini ve Pazartesi gününden itibaren parti başkanları ile ayrı ayrı görüşeceğini açıkladı

Akıncı, “ Önümüz hafta sonu, partilere aralarında istişare yapmaları için zaman veriyorum. Görevlendirmeyi geciktirmek gibi bir durum söz konusu değildir. Pazartesinden itibaren ayrı ayrı parti başkanları ile görüşeceğim ve hafta içinde de güvenoyu alabileceğine inandığım bir parti başkanına görevlendirmeyi verebileceğimi düşünüyorum” dedi.