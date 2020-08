Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitime başlarken tek bir çocuğun bile sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Akıncı, her çocuğun uzaktan eğitim alabilecek olanağının olup olmadığının tespit edilip, eksiklerinin giderilmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın başlayacak yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında ülkede ve tüm dünyada yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretimde kayıplar yaşandığının bilinen bir gerçek olduğuna işaret ederek bu kayıpların giderilmesi adına bir an önce eğitim alanında adımlar atılmasının kaçınılmaz olduğunu, ancak bu yapılırken en başta sağlığın gözetilmesi ve tüm paydaşların ortak katkısının sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim Bakanlığı’nın 1 Eylül itibarı ile uzaktan (online) eğitime başlayacağını ve 14 Eylül’de de yüz yüze eğitime geçileceğini duyurduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak uzaktan (online) eğitime tüm çocukların fırsat eşitliği gözetilerek başlamasının önemli olduğunu söyledi.

“KESİNTİSİZ OLARAK ANCAK SAĞLIKLI BİÇİMDE DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUM…”

Akıncı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Farklı sosyoekonomik koşullarda olan ailelerin çocuklarına internet erişimi ve bu erişimi kullanabilecekleri cihazları sağlamakta sıkıntıları olduğu, çok sayıda öğretmen ve veli tarafından bizlere ulaştırılmıştır. Her çocuğun uzaktan eğitim alabilecek olanağının olup olmadığının tespit edilip, eksiklerinin giderilmesi de sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bunun yanında yüz yüze eğitimin önemi de inkar edilemez bir gerçektir.

“HİJYEN VE MESAFE KURALLARINA EKSİKSİZ UYULMALI”

Salgın koşullarındaki gelişmelere göre 14 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitimde ise sağlık uzmanlarının uyarıları göz ardı edilmemeli, birlikte çalışılmalıdır. Öğrencilerin gerek okullara taşınırken, gerekse okul içinde geçirecekleri zaman aralığında sağlıkçılar tarafından önerilen hijyen ve mesafe kurallarına eksiksiz uyulmalı, okulların bu konudaki olanakları sürekli desteklenmelidir.

Tek bir çocuğun bile sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. 1 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını ve kesintisiz olarak ancak sağlıklı biçimde devam etmesini diliyorum.”