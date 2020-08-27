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Akıncı:Kadınların toplumun her alaninda çok önemli rolü var

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Akıncı:Kadınların toplumun her alaninda çok önemli rolü var
Akıncı:Kadınların toplumun her alaninda çok önemli rolü var

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bugün Kadın Örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle biraraya geldi. Cumhurbaşkanın eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı toplantıda 5 yıllık görev süresi ile önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşarak görüş ve önerleri dinleyen Akıncı, soruları da cevapladı.

Aylardır dünyayla beraber yeni tanışılan bir virüsle mücadele edildiğini, her gün yeni şeylerin öğrenildiği bir dönem yaşandığını belirten Akıncı, maske, mesafe, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulmasının önemine vurgu yaptı. Akıncı, kampanya sürecinde önlemlere uyarak hareket ettiklerini, bu çerçevede geniş katılımlı toplantılar yapmadıklarını, geçtiğimiz hafta yapmayı tasarladıkları yemeği de iptal ettiklerini anımsattı.

Görev süresi boyunda Kadın örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile çeşitli vesilelerle biraraya geldiklerini söyleyen Akıncı, “Kadınların toplumun her alanındaki (sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel) rolü çok önemlidir. Daha demokratik, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadınlar her platformda daha görünür olmalı, karar mekanizmalarında daha çok yer almalı” dedi. Kültür, eğitim ve çevre danışmanlarının kadın olduğunu söyleyen Akıncı, kendi döneminde iki toplumlu kültür ve eğitim komitelerinin yanısıra ilk kez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesini de oluşturduklarını kaydetti.

Halkın onayı ile göreve devam edeceğine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kadın örgütleri ile de daha yakın çalışma arzusunda olduğunu belirterek, “Bağımsız ve tarafsız kimliğimi yeni dönemde de sürdüreceğim. İlkelerim; eşitliktir, sosyal adalettir, dayanışmadır, barıştır, laikliktir, demokrasidir. Benim inandığım bu hususları kadınlar çok iyi anlayabilir. Çünkü savaşların acısını en çok kadın ve çocuklar yaşar, barışın değerini en çok kadınlar bilir, ekonomik sıkıntıların acısını da yüreklerinde hissederler. Bunları bilen bir kişi olarak kadınların toplumun her alanındaki rolünün önemini de farkındayım” dedi.

Akıncı, “Geçtiğimiz dönem olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sıkı bir işbirliği içinde olacağımıza inanıyorum. Daha demokratik bir toplumsal yaşam için, kadınların her düzeyde maruz kaldığı negatif ayrımcılıkların ortadan kaldırılması, siyasetin olduğu kadar sivil toplumun da temel öncelikleri arasında yer almalıdır. Unutulmasın ki, sorunların çözümü ancak beraber hareket edilirse mümkündür. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de beraber başaracağımız çok iş olduğu inancındayım” dedi.

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