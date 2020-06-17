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Akıncı:Kamuoyu doyurucu ve inandırıcı izahat bekliyor

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Akıncı:Kamuoyu doyurucu ve inandırıcı izahat bekliyor
Akıncı:Kamuoyu doyurucu ve inandırıcı izahat bekliyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BRT’de katıldığı programda ülke gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Başbakanla görüşmesinde özel uçakla ülke giren işadamları ile ilgili konuyu da ele aldıklarını ifade eden Akıncı, kamuoyunun doyurucu ve inandırıcı izahat beklediğini söyledi.

Akıncı, Başbakan’ın da kendisinin de PGM’den bu konuda rapor beklediğini kaydetti. Yaşananlarda kamu vijdanının kabul edemeyeceği, izaha muhtaç konular bulunduğunu belirten Akıncı, kontrol altında olan Güney Kıbrıs’a gitmek zorunda olan vatandaşlara gidin orada kalın denirken, Türkiye gibi vakaların artmakta olduğu ülkeden bir uçakla 8-10 kişinin karantina olmadan ülkeye geldiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda yorum yapmayacağını, raporu beklediğini, hükümetin de bu konuda kamuoyu vijdanını rahatlatacak şekilde halka doyurucu bilgi vermek durumunda olduğunu kaydetti.

 

Cuma günü meclisteki siyasi parti başkanlarına toplantı çağrısı yaptığını da belirten Akıncı, toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili değerlendirme yapacaklarını söyledi. Akıncı, “seçimin ertelenmesiyle ilgili ilk talep siyasi partilerden geldi. Gelin seçimleri erteleyin çağrısını Cumhurbaşkanı yapmadı” dedi. YDP’nin kimin görevi yürütmesi konusunda bir itirazı olduğunu hatırlatan Akıncı, Temmuz ayı içinde sonucun çıkacağına olan inancını dile getirdi.

 

Sağlık açısından herşeyin yolunda gitmesi halinde seçimin 11 ekimi beklemeden daha erkene alınabileceğini daha önce de dile getirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı, “seçim tarihinin daha da ileriye ötelenmesini arzu etmem. Bunun doğru olduğuna da inanmam” dedi. Cuma günkü toplantıda mümkün olan en erken tarih neyse seçimin o gün yapılmasını gündeme getireceğini dile getiren Akıncı, siyasi partilerin de vaka olmayan bu dönemi değerlendirmesi halinde yaz ayları bitmeden seçimin yapılmasının en akla uygun zamanlama olacağını kaydetti.

 

Haziran sonuna kadar bu tarih üretilebilirse 16 Ağustos’ta birinci, 23 Ağustos’ta ikinci turun olabileceğini belirten Akıncı, siyasi partilerin de bu tarihleri benimsemesi halinde seçim gündeminin toplumun gündeminden daha erken çıkmış olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “süresinin uzaması benim açımdan rahatsız edicidir. Bu makamda kim oturursa otursun halktan yetkisini yenilemeden burada oturmaya devam etmesi hem kendisi için hem de toplum için doğru olur” dedi.

Akıncı, Güney Kıbrıs’a geçişler ve 1 Temmuz’da ülkeye gelişler konusunda hükümetin aldığı kararları doğru bulmadığını da dile getirdi. Ekonomik amaçlı açılımlara gidilirken bunların sağlık bilim kurullarının kararları ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, aksi takdirde alınan kararların bilim ayağından yoksun ve siyasi karar olarak nitelendirileceğini söyledi.

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