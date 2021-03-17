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Akıncı:Kıbrıslı Türkler hiç bir koşulda biat kültürüne boyun eğmeyecek; gerçek anlamda özgürlüklerine sahip çıkacaklardır.

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4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki gelişmelere dair bir paylaşım yaptı
Akıncı:Kıbrıslı Türkler hiç bir koşulda biat kültürüne boyun eğmeyecek; gerçek anlamda özgürlüklerine sahip çıkacaklardır.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki gelişmelere dair bir paylaşım yaptı

Akıncı'nın paylaşımı:

Türkiye’nin Mısır ve İsrail ile ilişkilerinin kötü olmasının yarattığı sonuçlardan biri, Kıbrıs Rum Yönetiminin Yunanistan’la birlikte doğan boşluğu doldurması oldu. Bölge ülkeleri ile sağladıkları işbirliği Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarının oluşumunda da onlara zemin kazandırdı. Şimdilerde AKP iktidarı Mısır ve İsrail ile yeniden yakınlaşma yönünde hareketlenmiş görünüyor. Geçmişte de yeri geldikçe vurguladığım gibi, olması gereken budur. Yanlış olan ilişkilerin bu noktaya getirilmiş olmasıydı. İdeolojik yakınlık içinde olunan Müslüman Kardeşler ( İhvan ) yandaşlığı ile dış politika yapmak ve başka ülkelerin iç siyasetinde taraf olmak çıkmaz sokaktır. Erdoğan ve AKP iktidarı çok daha açık ve ağır müdahalelerle Kıbrıslı Türklerin iç siyasetinde de taraf olmuştur. Bu büyük yanlış kendileri açısından sonuç vermiş gibi görünse de, Kıbrıs Türk halkına rağmen bunun sürdürülebilir bir durum olmadığı süreç içinde görülecektir. Kıbrıslı Türkler hiç bir koşulda biat kültürüne boyun eğmeyecek; gerçek anlamda özgürlüklerine sahip çıkacaklardır.

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