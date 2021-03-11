Akıncı:Kıbrıs’ta çözüm ve iki devletlilik kavramlarını birleştiren tek formül federasyondur

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Kıbrıs’ta çözüm ve iki devletlilik kavramlarını birleştiren tek formül federasyondur. Federasyonda aynı ve geniş yetkilere sahip olacak, birbirine tahakküm edemeyecek iki eşit kurucu devlet söz konusudur. Kurucu devletler belli alanlarda uluslararası antlaşmalar yapma hakkına da sahip olacaklardır. Bunlar 25 Kasım 2019 Berlin mutabakatında yer alan belgelerin içerdiği hususlardan bazılarıdır. Rum tarafının Annan Planı ve Crans Montana da dahil bir çok çözüm fırsatını heba ettiği bir gerçektir,ama bu durum bizim resmî tezimiz olan ve uluslararası destek gören haklı pozisyonumuzu terketmemizi gerektirmez.

Yanlışta ısrar edilirse, Nisan sonu Cenevre’de ne olacağı şimdiden bellidir. Ortak zemin yok denilerek yeni zaman kayıpları yaşanacak, Rum tarafı, bizim de hakkımız olan AB , BM ve diğer platformlarda Kıbrıs adına tek başına yer almaya ve konumunu sağlamlaştırmaya devam edecektir. KKTC’nin ise görünür gelecekte ayrı bir devlet olarak tanınma olasılığı olmadan, Türkiye ile olan bağımlılık ilişkisi artarak yeni bir evreye ulaşacaktır. Halbuki dünyanın desteğini de alacak ortak çıkış yolu 25 Kasım 2019 Berlin mutabakatında mevcuttur.