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Akıncı,kimseden af beklemiyorum, kimseye kötü bir söz söylemedim!

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Cumhurbaşkanı Akıncı yeniden seçilmesi halinde affedilecek bir şey yapmadığı için kimseden af beklemediğini söyleyerek kendisinin devletler arası ilişkiden söz ettiğini belirtti.
Akıncı,kimseden af beklemiyorum, kimseye kötü bir söz söylemedim!

Cumhurbaşkanı Akıncı yeniden seçilmesi halinde affedilecek bir şey yapmadığı için kimseden af beklemediğini söyleyerek kendisinin devletler arası ilişkiden söz ettiğini belirtti.

Akıncı, KKTC'nin olası bir anlaşmada ortadan kalkmayacağını dönüştürüleceğini anlattı.

Akıncı diyalog ve istişarenin elbette devam edeceğini ancak devletler arası ilişkinin önemli olduğunu vurguladı.

"ŞU ANDA FEDERASYONDAN BAŞKA BİR MODEL GÖRÜNMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Akıncı neden aday olduğuna açıklık getirirken Kıbrıs konusunda siyasi eşitlik etkin katılım noktasına gelindiğini bu fırsatın kapıyı yeniden çalacağını belirterek bunun kendisi için motivasyon olduğunu kaydetti.

Şu anda federasyondan başka bir model görünmediğini federal çözümden uzaklaşılması halinde bölünmüşlüğün perçinleneceğini anlattı. Bölünmüşlüğün ne Kıbrıs'a ne de Türkiye'ye yarar sağlayacağını belirten Akıncı, hidrokarbon konusunda ise uzlaşı sağlanabileceğini ancak buna da Rum tarafının karşı çıktığı vurguladı.

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