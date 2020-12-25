Akıncılar Belediye Başkanı:2.testler yapılana kadar evlerimizden çıkmayalım

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros’un paylaşımı şöyle:

“Değerli köylülerim öncelikle bir süreliğine başlatmış olduğumuz tedbirlere göstermiş olduğumuz tam uyuma teşekkür ederim, bize de yakışan budur. Evet bazı arkadaşlarımız biraz zarar görecek ama bu sağlıktır, başka bir şeye benzemez. Pozitif vakalarımız artmakta, tedbiri elden bırakmayacağız. Tüm hastane ve karantinada olan arkadaşlarımız bir an evel iyileşip aramıza katılsın. En geç Salı gününe kadar ikinci taramayı gerçekleştireceğiz. Pazartesi de olabilir. Sağlık Bakanlığımız hangi gün bizlere yardımcı olursa, o gün testlerimizi yapacağız. Onun için bu hafta izole olalım. Yemesek içmesek bir şey olmaz, evimizde yer içeriz. Bu hafta sonu misafirler de köyümüze gelmese iyi olur. Hepinize sağlıklı günler dilerim.”