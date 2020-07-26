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Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılması için bugün eylem yapılacak

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Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle, bugün Akıncılar’da eylem yapılacak.
Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılması için bugün eylem yapılacak

Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla, bugün Akıncılar’da eylem yapılacak.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya kapısının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenleyecek.

Saat 17.30’da köy meydanında toplanacak eylemciler, 18.00’de Limbya’ya kapı açılması istenen yere yürüyüşe geçecek ve 18.30’da kapı açılması talep edilen yerde basın açıklaması yapılacak.

Basın açıklaması İnisiyatifin eş başkanları olan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez tarafından yapılacak.

Bu arada yürüyüş sırasında eyleme destek veren müzik grupları da korteje eşlik edecek.

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