Akıncılar köyünde 1 pozitif vaka!

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Arkadaşlar iyi akşamlar. Dünkü PCR sonuçlarımızı aldık, almaya da devam ediyoruz. Maalesef bir arkadaşımız pozitif. Evde izole olmasına rağmen temaslı olduğu için PCR testi pozitif. Gönül arzu ederdi ki sıfır vaka ile taramayı bitirelim ama olmadı. Başlattığımız korunma sürecini devam ettirmemiz gerekir. Tesellimiz bu gün iki arkadaşımız tedavi sürecini tamamlayarak evine döndü. Bir an evvel tüm arkadaşlarımızın tedavilerini tamamlayarak evine dönmesi dileklerimle sağlıkla kalın. Maske, mesafe ve hijyen... Bu işin hiç şakası yok."