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Akıncılar köyünde yangın çıktı

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Akıncılar köyünde yangın çıktı
Akıncılar köyünde yangın çıktı

09.08.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Akıncılar köyünde ağıllar bölgesinin kuzey kısmında bulunan bir arazi içerisinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve 20 adet çam fidanı yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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