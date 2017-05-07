Akıncılar’da bugün "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" var

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da ziyaret edeceği, Panayır, 10.00-20.00 saatleri arasında Akıncılar köy meydanında yer alacak.
Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stant kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Program özetle şöyle:
“12:30 Bondoboksi Dans Grubu gösterisi
13:00 TUFAD Halk Dansları gösterisi
13:30 Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi
13:45 İpek kangoo jumps
14:00 Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası
14:30 Body form fitness gösteri
15:00 Grup Empati konseri
16:30 Grup Karnaval konseri”
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