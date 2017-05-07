Akıncılar’da bugün "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" var

Akıncılar’da, bugün, "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yapılacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da ziyaret edeceği, Panayır, 10.00-20.00 saatleri arasında Akıncılar köy meydanında yer alacak.

Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stant kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi. Program özetle şöyle:

“12:30 Bondoboksi Dans Grubu gösterisi

13:00 TUFAD Halk Dansları gösterisi

13:30 Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi

13:45 İpek kangoo jumps

14:00 Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası

14:30 Body form fitness gösteri

15:00 Grup Empati konseri

16:30 Grup Karnaval konseri”