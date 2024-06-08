"Akıncılar'da Çiftlik Soygunu: Ağıldan Kuzular Çalındı, Ambar Hasara Uğratıldı"

Akıncılar'da Çiftlik Soygunu: Kuzular Çalındı, Ambar Hasara Uğratıldı

07 Haziran 2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Akıncılar’daki Margo Çiftliği Mevkiinde bulunan Yusuf PARILDAK'a ait ağılda, henüz tespit edilemeyen sayıda kuzu ile ağılın ambar odasında bulunan kamera kayıt cihazının çalındığı bildirildi. Polis ekipleri, olay yerine intikal ederek incelemelerde bulundu.

Alınan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.Ö.(E-19) ve A.G.(E-18) isimli şahıslar, kullanımlarındaki araçlarıyla tespit edilerek tutuklandı. Ancak, zanlıların kaçmaya çalışırken çaldıkları kuzuları kullanımlarındaki araçtan attıkları belirtildiği için, kuzuların şu an için tespit edilemediği ifade edildi.

Çiftlik sahibi Yusuf PARILDAK, olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadığını belirtirken, çalınan hayvanların maddi kaybının yanı sıra, çiftlikte oluşan hasarın da onarıma ihtiyaç duyduğu bildirildi