Akıncılar’da güneyden kaçak et getiren bir kişi tutuklandı

Akıncılar’da bugün öğleden sonra askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan çok miktarda kaçak et getirdiği belirtilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, M.T. (E-41) adlı kişi, bugün saat 15.30’da Akıncılar’da Tabahana mevkiinde, kendi kullandığı van araçla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlâl ettikten sonra Güney Kıbrıs’a geçerek oradan aldığı 60 kilo terp, 80 kilo kuzu eti, 20 kilo dil ve yaklaşık 1100 kilo sığır etini aynı güzergahı kullanarak ülkeye getirdiği sırada tespit edildi. Tutuklanan zanlı M.T. hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.