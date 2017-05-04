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Akıncılar’da Pazar günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" var

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Akıncılar’da Pazar günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" var
Akıncılar’da Pazar günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" yapılacak.

Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre panayır, 10.00-20.00 saatleri arasında Akıncılar köy meydanında düzenlenecek.

Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stand kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

“12:30  Bondoboksi Dans Grubu gösterisi

13:00  TUFAD Halk Dansları gösterisi

13:30  Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi

13:45  İpek kangoo jumps

14:00   Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası

14:30  Body form fitness gösteri

15:00  Grup Empati konseri

16:30  Grup Karnaval konseri”

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