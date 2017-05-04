Akıncılar’da Pazar günü "9. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı" var

Akıncılar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre panayır, 10.00-20.00 saatleri arasında Akıncılar köy meydanında düzenlenecek.
Açılış konuşmalarının saat 11.00’de yapılacağı etkinlikte, yerel kültüre ait ürünlerin satılacağı çok sayıda stand kurulacağı, bunun yanında aşağıda yer verilen etkinliklerin yapılacağı belirtildi.
“12:30 Bondoboksi Dans Grubu gösterisi
13:00 TUFAD Halk Dansları gösterisi
13:30 Dila Hatun Değer Minikler zumba dans gösterisi
13:45 İpek kangoo jumps
14:00 Mesarya Bölge Koro ve Orkestrası
14:30 Body form fitness gösteri
15:00 Grup Empati konseri
16:30 Grup Karnaval konseri”
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