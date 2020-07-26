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Akıncılar/Luricina'da kapı açılsın eylemi yapılıyor

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Akıncılar/Luricina'da kapı açılsın eylemi yapılıyor
Akıncılar/Luricina'da kapı açılsın eylemi yapılıyor

Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle, bugün Akıncılar’da eylem yapılıyor.

Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle Akıncılar’da kurulan “Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi”nin organizasyonuyla, bugün Akıncılar’da eylem yapılıyor..

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Lurucina-Limya kapısının açılması hedefini ileriye taşımak için ilk eylemini, “KAPI! HEMEN ŞİMDİ!” sloganıyla düzenleniyor.

Saat 17.30’da köy meydanında toplanan eylemciler, 18.00’de Limbya’ya kapı açılması istenen yere yürüyüşe geçti ve 18.30’da kapı açılması talep edilen yerde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması İnisiyatifin eş başkanları olan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez tarafından yapıldı.

Bu arada yürüyüş sırasında eyleme destek veren müzik grupları da korteje eşlik ettiler.

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