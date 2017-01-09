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Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

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Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre konferansı için adadan ayrılmadan önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “İhtiyatlı İyimser Ancak Abartılı Beklentileri de Yok” başlığıyla aktardığı haberinde, Akıncı’nın, çözüme ulaşılamazsa hayatın durmayacağını ve Rum tarafının da bunu değerlendirmesi gerektiğini; bunu tehdit olsun diye söylemediğini ifade ettiğini yazdı.

Akıncı’nın Cenevre görüşmeleriyle ilgili kötümser olmadığını ama “her şeyin tamam olacağı” türünden bir beklentisinin bulunmadığını kaydeden gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelere katılıp katılmayacağı konusunda karar alacak olan tarafın Türkiye olduğunu söylediğini belirtti.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yer aldı:

Politis gazetesi: “İlk Seçenek Federasyon”

Fileleftheros gazetesi: “Akıncı İhtiyatlı İyimser”

Haravgi gazetesi: “Akıncı: Bizi Zor Bir Hafta Bekliyor”.

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