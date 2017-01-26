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Akıncı’nın açıklamaları rum basınında

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Akıncı’nın açıklamaları rum basınında
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın NTV’ye verdiği röportaj Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Akıncı Müzakereyi Frenliyor – Türkiye’den Garantiler ve Türk Askeri Olmaksızın Müzakerelerin Olmayacağı Mesajını Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “garantiler ve Türk askerinin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında da adada kalması yönünde Cenevre’de edindiği katı tutumu sürdürdüğü” yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Türk Askerinin Çekilmesi Görüşülüyor – Akıncı NTV’ye Yaptığı Açıklamada Kıbrıs Türk Tarafının Kendi İç Güvenliğini Sağlayabileceğini Söyledi”.

Haravgi: “Askerlerin Sayısı Birkaç Yıl İçerisinde Sıfırlansın”.
Alithia: “Birkaç Yıl İçerisinde Asker Sayısının Sıfırlanması”.

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