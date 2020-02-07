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Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında: “Akıncı’dan cesur açıklamalar”

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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında da yer aldı...
Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında: “Akıncı’dan cesur açıklamalar”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladığı konuşması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

İlgili haberler Haravgi’de “Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Değinme- Akıncı Sorumluluk Yüklenmesi Oyununu Takip Etmeyeceğini Söyledi- İki Devlet Çözümü Nasıl Ortaya Çıktı- Türkiye’yle İlişkiler Sağlıklı Bir Zeminde Bulunmuyor- Doğal Gaz İçin Üç Yol”;  Alithia’da “Mustafa Akıncı’nın Cesur Açıklamaları- Türkiye’ye Bağlanmaya Karşı Mücadele İlan Etti- Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı Türkiye’nin Boyunduruğu Altında Olmayı Kabul Etmediklerini İlan Etti- Linç Kültürüne İlişkin Mücadele”; Fileleftheros’ta ise “Akıncı Çözüm Veya Türkiye’ye Daha Fazla Bağımlılık İkilemini Ortaya Koyuyor- Linç Kültürü” başlıklarıyla yer buldu.

Politis gazetesi ise haberinde daha çok Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Guardian’da” yer alan demecinde söylediklerine yer ayırdı ve haberinde “Adil Federal Çözüm- Akıncı Ertesi Güne İlişkin Vizyonunu Açıkladı- Kıbrıs Türk Lideri Gerek Adaylığını Açıkladığı Konuşmasında Gerek de Guardian’a Verdiği Demecinde Kıbrıs Sorununun Hemen Çözülmesinin Acil Bir İhtiyaç Olduğunu Söyledi” başlıklarını kullandı.

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