Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün akşam KKTC televizyon kanallarındaki ortak yayında yaptığı açıklamalar, bugün Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi “Dönüşümlü Başkanlıkta Israr Ediyor – Akıncı Yönetime Ağırlık Verdiği Açıklamasında Tezlerini Yineledi” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün akşam KKTC televizyon kanallarında yayınlanan açıklamalarında, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri gelecekteki ortakları olarak gördüklerine dair kanıtlar sunmaları gerektiği mesajını verdiğini yazdı.

Gazete, Akıncı’nın açıklamalarında ağırlıklı olarak “suçlama oyununun (blame game)” hakim olduğu iddiasında da bulundu.

Diğer gazeteler ise Akıncı’nın açıklamalarını şu başlıklar altında yansıttılar:

Alithia: “Doğal Gaz İçin Sizden Araştırma Bizden de Araştırma – Kıbrıslı Türkler Türkiye’nin 82’nci Vilayeti Olmayı İstemiyorlar”

Haravgi: “Mustafa Akıncı: Doğal Gaz Konusunda Sadece Bir Taraf Karar Vermez”

Fileleftheros: “TPAO Vs ExxonMobil – Akıncı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sondajlarına Yanıt Olarak Araştırmalar Duyurdu”