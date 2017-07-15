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Akıncı'nın bilgilendirme toplantıları devam edecek...

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Akıncı'nın bilgilendirme toplantıları devam edecek...
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kaldığının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıkladığı gün İsviçre’de düzenlediği basın toplantısının ardından, yurda dönüşünde başlattığı değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları...
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kaldığının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıkladığı gün İsviçre’de düzenlediği basın toplantısının ardından, yurda dönüşünde başlattığı değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları önümüzdeki hafta da yoğun bir şekilde devam edecek.

 

Meclis Başkanı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen ve Meclis dışındaki siyasi partiler, belediye başkanlarıyla konferansın sonuçsuz kalmasının ardından ilk hafta içinde yapılan 4 toplantı sonrasında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve sendikalar başta olmak üzere bilgilendirme ve değerlendirme çalışmaları devam edecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Crans-Montana’da 28 Haziran’da başlayan ve 7 Temmuz sabahının erken saatlerinde sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Kıbrıs Konferansı’nın hemen ardından, aynı gün İsviçre’de düzenlediği ve tüm televizyon kanallarında canlı yayınlanan yaklaşık 1 saat süren basın toplantısı sonrasında, Kıbrıs’a döner dönmez bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları başlatmıştı.

8 Temmuz Cumartesi sabahı yurda dönen Cumhurbaşkanı Akıncı, 11 Temmuz Salı sabahı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile görüşmüş, hemen ardından da Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcileri ile bir araya gelmişti.

İlk günkü iki değerlendirme toplantısının ardından, meclis dışındaki 6 siyasi partinin başkan ve temsilcileriyle üçüncü toplantı yapılmıştı.

Aynı gün belediye başkanının katılımıyla Kıbrıs Konferansı’nın ardından dördüncü değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı, İsviçre’de düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalması sonrası için ne yapılacağına ilişkin bir soruya “Kıbrıs’a dönelim sağlıklı bir değerlendirme yapalım. Biz buraya A planı için, çözümü gerçekleştirmek arzusu ve hedefiyle geldik. Çözüm olamadığı için de çok üzgünüz ama elbette dünyanın sonu değildir. Oturup bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz” cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, taraflar arasında bir çok konuda halen var olan ciddi mesafe nedeniyle bir anlaşmanın mümkün olmadığı için sonuçsuz kaldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından açıklanan Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın ardından, değerlendirme toplantılarını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla başlatmıştı.

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