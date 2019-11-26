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Akıncı'nın çağrısına Basın-Sen'den destek geldi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Berlin'de gerçekleştirilen görüşme sonrasındaki açıklamaları içerisinde yaptığı “Tüm örgütler bu süreçte devrede olmalı” çağrısına Basın-Sen'den destek geldi.
Akıncı'nın çağrısına Basın-Sen'den destek geldi

Basın-Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Berlin’de gerçekleşen üçlü görüşme sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yapmış olduğu açıklama ve ortaya koyduğu kararlılığı selamlıyoruz. Özellikle her iki liderin de BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirdikleri görüşmede fikir birliğine varmaları gelecek açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görüşme sonrasındaki açıklamaları içerisinde yaptığı “Tüm örgütler bu süreçte devrede olmalı” çağrısına ise güçlü bir şekilde ses veriyoruz ve Birleşik Kıbrıs için bu süreçte elimizden gelen tüm katkıyı ortaya koyacağımızı belirtiyoruz.

Beynimiz ve kalbimiz Kıbrıs’ta bir çözüm için mücadele etmemizi söylüyor. Bu uğurda sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Kıbrıs’ımızı yeniden birleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız.

 

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali KİŞMİR

 

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