Akıncı'nın görev süresinin uzatılması mahkemelik!

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın görev süresinin dolduğu gündür. Meclisimiz, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum sebebi ile 26 Nisan tarihinde seçimlerin yapılamayacağını düşünmüş ve Anayasaya aykırı bir şekilde de olsa seçimlerin ertelenmesi kararını almıştı.

Ne var ki Meclisimiz seçimlerin ertelenmesi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanının görev süresini de uzatma kararı almıştı. Meclisin bu yönde karar alıp alamayacağı apayrı bir tartışma konusudur. Bize göre, Meclisin Anayasanın 99. Maddesi gereği görev süresi biten bir şahsın görev süresini uzatmaya hakkı ve yetkisi yoktu. Çünkü Anayasanın 104.Maddesi "Herhangi bir nedenle Cumhurbaşkanlığının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Cumhuriyet Meclis Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder" demekteydi.

Doğrudur, 104.Madde Meclis Başkanının vekalet süresini 45 gün ile sınırlamaktadır. Bu durumda Meclis Sayın Akıncının görev süresini uzatmak yerine, Meclis Başkanının vekaletini uzatmayı düşünmeliydi. Görev süresi bitmiş sivil hayata dönmüş bir vatandaşa Cumhurbaşkanlığı görev tevdi etmek yerine, görevi devam eden seçilmiş bir Meclis Başkanının bu görevi uzatmalı da olsa yerine getirmesi, çok daha hukuka ve etik kurallara uygun olurdu.

Kaldı ki bu Anayasaya aykırı uzatma kararı, Sayın Cumhurbaşkanını "Atanmış Cumhurbaşkanı" pozisyonuna düşürecek ve bu tarihten sonra Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı her icraat, verdiği her demeç tartışılır hale gelecektir. Bu durum Sayın Cumhurbaşkanına da haksızlık olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Meclisten; "Benim görev süremi uzatın" diye bir talepte bulunmamışken, onu kendi istemediği bir konuma sokmak haksızlık olacaktır.

Parti yönetimimiz, Hukukçularımızla uzun süredurumu müzakere etmiş ve netice itibari ile konunun Anayasa Mahkemesine götürülmesine karar vermiştir. Dava dosyamız, Genel Başkan Yardımcımız Enver Öztürk eli ile 24 Nisan 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesine e-mail yolu ile gönderilmiştir. Sayın Öztürk, yarın da başvurumuzu mukayyitliğe dosyalayacaktır.

Kamuoyunun şunu bilmesinde fayda görüyoruz. YDP, seçimlerin ertelenmesine karşı değildir. YDP Sayın Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılmasına karşıdır. Çünkü YDP bu konuda Anayasada bir boşluk olduğuna inanmamaktadır. En doğru kararı şüphesiz Anayasa Mahkemesi verecektir.

Anayasa Mahkememizin bu konuyu acil olarak ele alıp neticelendireceğini umut ediyoruz.

Erhan Arıklı

Genel Başkan