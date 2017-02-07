Akıncı’nın mektubu Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cenevre konferansı öncesinde Meclis Başkanı Sibel Siber’e gönderdiği ve müzakerelerde varılan uzlaşıları içerdiği iddia edilen mektuba ilişkin haberler Rum basında geniş yer buldu.

Politis gazetesi: “Eşitlikte Israr Ediyor – Akıncı Siber’e Yönetimde İlerleme Olduğu Mesajını Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Akıncı’nın Siber’e gönderdiği ve Kıbrıs Türk basınında yer alan mektuba yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Yüzde 20’nin Oy Hakkı Olacak – Uzlaşıların ve İlerlemenin Kıbrıs Türk Versiyonu Gizli Mektupta”.

Simerini: “Akıncı’dan Siber’e Müzakereler ve Uzlaşılar Konusunda Ayrıntılı Analiz”.

Haravgi: “Akıncı Kıbrıslı Türkleri Sakinleştiriyor”.

Alithia: “Akıncı’dan ‘Meclise’ Varılan Uzlaşıları İçeren Mektup”.