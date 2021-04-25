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Akıncı'nın Müsteşarı Hüdaoğlu, Tatar'ın müsteşarına HARİTAYI bizzat ben verdim!

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Akıncı'nın Müsteşarı Hüdaoğlu, Tatar'ın müsteşarına HARİTAYI bizzat ben verdim! Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görevimi tamamlayıp Sayın Okan Donangil’e devrederken, konunun hassasiyeti nedeniyle haritayı, ne olduğunu belirterek kapalı bir zarf içinde
Akıncı'nın Müsteşarı Hüdaoğlu, Tatar'ın müsteşarına HARİTAYI bizzat ben verdim!

KKTC 4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 5.5 yıl Müsteşarlığını yapan Gürdal Hüdaoğlu "Bulunamayan Harita" tartışmalarına açıklık getirdi.

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün basında yer alan şöyle bir açıklaması var: “Bir harita verdiler. Nerede bu harita. Ben cumhurbaşkanıyım bu haritayı bulamadım. Akıncı’ya sorun bakalım nerededir bu harita. Bu haritayı çok merak ediyorum. Sen gidip harita veriyorsun ben bu haritayı bulamıyorum.”

Bu haritayı Sayın Tatar’ın müsteşarına bizzat ben teslim ettim. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görevimi tamamlayıp Sayın Okan Donangil’e devrederken, konunun hassasiyeti nedeniyle haritayı, ne olduğunu belirterek kapalı bir zarf içinde şahsen verdim. Bu arada devletin devamlılığı ilkesi gereği, Crans Montana dahil olmak üzere Sayın Akıncı dönemine ait tüm tutanaklarla belgeler de eksiksiz biçimde Cumhurbaşkanlığı arşivine kaydedilmiştir.

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