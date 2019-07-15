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‘Akıncı’nın önerisine hassasiyet bekliyoruz’

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis’e hidrokarbonlar konusundaki yeni önerisinin, Rum Liderliği tarafından gerekli hassasiyetle değerlendirilmesinin beklendiğini söyledi.
‘Akıncı’nın önerisine hassasiyet bekliyoruz’

Burcu, “Cumhurbaşkanlığı olarak temennimiz yapıcı ve samimi bir yaklaşımla sunulan önerinin, aynı şekilde karşılık bulmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın Rum Lider Anastasiadis’e ilettiği hidrokarbon konusundaki önerinin, Rum liderliği tarafından gerekli hassasiyetle değerlendirileceğini umuyoruz.

Söz konusu öneri, açıklandığı gibi ortak bir komite kurulmasını da içeriyor. Hatırlanacağı gibi ortak komite fikri Cumhurbaşkanımız Akıncı’nın öteden beri ortaya koyduğu bir çıkış yoludur. 2011 yılından beri masada bulunan ortak komite önerisi, bu kez daha da ayrıntılı olarak ve o günden bu güne yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu hazırlık yapılırken gerek KKTC hükümeti ve gerekse Türkiye ile de istişareler yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız öteden beri Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmak yerine, bir barış ve işbirliği alanına dönüşmesi gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Cumhurbaşkanımız, içinde bulunduğumuz koşullarda giderek tırmanan gelişmeleri de dikkate alarak bir uzlaşı zemini oluşturmak amacıyla sunulan bu öneriyi Sayın Anastasiadis ile yakın gelecekte yapacağı görüşmede de ele almak arzusundadır.

Cumhurbaşkanlığı olarak temennimiz yapıcı ve samimi bir yaklaşımla sunulan önerinin, aynı şekilde karşılık bulmasıdır.”

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