Akıncı’nın Suriye’deki harekatla ilgili açıklamaları Rum basınında

Fileleftheros gazetesi “Akıncı’ya Suriye’deki Savaşla İlgili Türk Tepkisi” başlığıyla aktardığı haberinde, Türk askerinin devam etmekte olan operasyonlarının KKTC’de karmaşa yarattığını ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile Ankara’nın arasını açtığını yazdı.
Gazete, Akıncı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sessiz kalması nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt verdiğini kaydederek, Akıncı’nın paylaşımını aktardı.
Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve AKP Basın Sözcüsü Ömer Çelik’in Akıncı’ya yanıtları da aktarıldı.
Haber, Alithia’da “Erdoğan’dan Akıncı’nın Suriye’deki İşgalle İlgili Cesur Eleştirisinin Ardından İşgal Bölgelerindeki Destekçilerine Talimat: Kovun!”; Politis’te “Akıncı Kıbrıslı Olarak, Tayyip Diktatör Olarak”; Haravgi’de “Akıncı: Barış Pınarı Operasyonunda Su Değil Kan Akıyor”.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.