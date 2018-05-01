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Akıncı’nın tarihi çağrısı Rum basınında

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde tarafların görüşlerini anlaması için bir temsilci atayacağına dair bilgiler bulunduğunu iddia etti.
Akıncı’nın tarihi çağrısı Rum basınında

Alithia ve diğer gazeteler, Nikos Hrsitodulidis’in dün yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununa değindiğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması çerçevesinde bir temsilci görevlendirme kararı aldığını söylediğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin mümkünse hemen başlamasını istediğini ancak uluslararası toplumdan elde ettikleri bilgilerin Türkiye’nin, seçim süreci tamamlanmadan herhangi bir müzakereye başlamayı istemediğini gösterdiğini iddia etti.

Bu sebepten ötürü yaptıkları tüm temasların, Türkiye’deki seçimlerin hemen ardından çözüm müzakerelerinin nasıl başlayabileceğine yönelik olduğunu ifade eden Hristodulidis, “bu yöndeki görüş yoklamalarının şimdiden yapılması gerektiğini” vurguladı.

Hristodulidis şunları söyledi: 
“Biz hemen olmasını istiyoruz ve bu veya önümüzdeki hafta için bile hazırız. Genel Sekreter bir temsilci atama yönüne giderse bu temsilcinin tüm müdahil ülkeleri hemen ziyaret edebileceğini düşünüyoruz. Her şey, yeniden başlama perspektiflerinin oluşması ve niyetlerin araştırılması için sadece Kıbrıs’a değil tüm bölgeye, Yunanistan’a, Türkiye’ye, İngiltere’ye ve Brüksel’e temsilci gönderileceğini gösteriyor.”

Hristodulidis ayrıca, yeni bir uluslararası konferans gerçekleştirilmesi aşamasına gelinmesi durumunda BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesinin konferansa katılmaya olumlu baktıkları iddiasında da bulundu.  Hristodulidis, Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun çözümünün uygulanmasında etkin rol alacak olmasından ötür beş daimi üyeden hiçbirinin, bu tür bir katılıma olumsuz bakmadığını öne sürdü.

Rusya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarıyla bu çerçevede gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Hristodulidis, ABD ve Çin dışişleri bakanlarıyla da yakın zamanda görüşme umudunu dile getirdi.

AKINCI’NIN AÇIKLAMASI

Öte yandan gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ın Guterres çerçevesinin olduğu gibi bir paket anlaşma şeklinde kabul edilmesi çağırısının da yer aldığı açıklamasına geniş yer verdiler.

Alithia gazetesi, “Guterres Çerçevesini Bir Paket-Anlaşma Yapalım – Mustafa Akıncı’dan Ani Açılım” başlıkları altında verirken, diğer gazeteler haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “ ‘Olduğu Gibi’ İmzalıyor – Akıncı Guterres Çerçevesinin Stratejik Anlaşma Olmasını Önerdi”
Haravgi: “Akıncı Guterres Çerçevesi’nin ‘Stratejik Anlaşma Paketi’ Olmasını Öneriyor”
Fileleftheros: “Akıncı’dan Etkileme ve Taktik Hareketi”

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