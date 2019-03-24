“Akıncı’nın yaptığı popülizmdir” 

Meclis eski Başkanı Sibel Siber dün bir televizyon programına katılarak gündeme ilişkin konuları yorumladı. Siber, nüfus konusunda yaşanan polemikle ilgili ve MTG – Salamina maçında yaşanan olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sert eleştirdi.

Sibel nüfus konusunda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı halka şikayet ettiğini bu durumun devlet ciddiyetine ters bir durum olduğunu savundu.

Siber, MTG-Nea Salamina maçıyla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı'nın önce maça gideceğini ardından da gitmeyeceğini açıklamasını eleştirdi. Siber, "Akıncı ve ekibi maç yeri ile ilgili iyi organize olamadı. Sorun, yeri belli olan maça gideceğine önce 'evet' diyerek sonra 'hayır' demesidir.

Halbuki ya ara bölgede yapılmasını veya Rum tarafında olacak iseydi şimdi ki gibi Türk tarafında da oynanmasını talep edecek ve sonra katılacağını bildirecekti" diye konuştu.

Sibel Siber’in yorumu şöyle: Bir ülke vatandaşlarının kendi devletinin yöneticilerine güven duymaması yaşam kalitesini düşüren en önemli nedenlerden biridir. Güven duygusu zarar görürse, toplumsal bağlar zayıflar, dayanışma yerine bireysel kurtuluş çabası başlar, aidiyet duygusu zarar görür. Maalesef son günlerde devletin en üst makamlarından yapılan açıklamalar bu güvensizliği iyice derinleştirmektedir.

NÜFUSUMUZ:

Devletin başı olan Cumhurbaşkanımız kendi devletinin nüfusu ile ilgili kamu oyuna rakamlar üzerinden açıklama yapmış, Hükümet ile İçişleri Bakanı’nı, ayda 400- 500 kişiyi vatandaş yaptıkları ve 3.5 yılda vatandaş sayımızı 130. 000 artırdıkları gerekçesiyle eleştirmiştir. İçişleri Bakanımız ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı’nın bu eleştirisine karşılık olarak “Ayda 400-500 vatandaşlık veriliyor konusu doğru değil. Şeffaf şekilde açıklıyoruz. 130.000 vatandaş yapıldı söylemi de doğru değil. Bunu net olarak söylüyorum” demiştir. Nüfus konusu gibi önemli bir konuda sorun varsa, Cumhurbaşkanı Anayasal yetkilerini kullanarak gerekli çalışmalar için ilgili kurumlarla işbirliği yapabilir.

Anayasa’nın 5. Maddesi: “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” demektedir. Cumhurbaşkanı’nın Anayasal yetkileri ortadayken kimseye faydası olmayan bu tür popülist tavırlar yerine, sorunları işbirliği ile çözme gayreti içinde olunması gerekmektedir. En üst yönetimdekilerin görevi mevcut sorunu çözecek merciye gerekli şikayeti yapmak ve işbirliği ile soruna çözüm aramaktır. Muhalefette değilseniz ve en üst yönetimdeyseniz konumunuz itibariyle şikayet edeceğiniz mercii halkımız değildir.

Devletin en üst makamlarında oturanların kamuoyu önünde birbirini adeta yalanlayan açıklamalar yapması, Devlet ciddiyetine ve saygınlığına zarar verir, makamlar itibar kaybeder ve vatandaş kime, neye güveneceğini şaşırır. Halkımız; kendi Devlet yöneticilerinden kurumlara güveni zedeleyen açıklamalar yerine uzlaşı ve işbirliği ile sorunlara çözüm bulmasını beklemektedir.

MTG- SALAMİNA MAÇI:

MTG- Salamina maçı ise maalesef tarafımızdan başarısız bir şekilde yönetilmiş bir organizsyon olmuştur. Cumhurbaşkanı'nın ta başından beri hangi sahada olacağı belli olduğu iddia edilen maça önce " giderim "sonra "gitmem" demesi tam bir hatadır. Halbuki spor ambargosunu dile getirmek için bu maç bir avantaja çevrilebilirdi. Katılma sözünü vermeden maçın oynanacağı saha konusu iyi organize edilmeliydi. Ara bölgede olmayacaksa Rum tarafı ve Türk tarafında iki ayrı maç organize edilebilirdi. Ama Pile'de maçın oynanacağı sahayı araştırmadan ara bölgede zannederek olumlu yanıt verilmesi sonra da yapılan hatayı anlayarak geri adım atılması...Bu şekilde yine bir dağınıklıkla birlikte uzun zamandır izlenen zig- zag lara yeni birini daha eklemiş olduk...