  • BIST 106.584
  • Altın 326,717
  • Dolar 6,1144
  • Euro 6,9380
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Akıncı:Önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken aşamadayız

» »
Akıncı:Önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken aşamadayız
Akıncı:Önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken aşamadayız

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklama yaparak bazı etkinliklerin ertelendiğini belirtip “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle hareket edeceğinden kuşkum yoktur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:

“Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, ülkemizde de ilk korona virüsü bir turistte saptandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı koruyucu önlemler ışığında ülkemizde önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken bir aşamadayız. Bunların yanı sıra, hepimizin riskten korunmak için almamız gereken önlemler de var.Virüsün bulaşma riskini azaltmak ve kendimizi korumak için genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamalıyız.

Özellikle gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi de önemli bir tedbirdir.Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın 13 Mart Cuma akşamı yer alacak konseri yapılmayacaktır.

Bunun yanı sıra seçim çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz kapalı alan etkinliklerimizi askıya almaya karar verdim. Yakın zamanda yapılması planlanan salon toplantıları ile dayanışma yemeği ertelenmiştir.Gelişmeler çerçevesinde yeni düzenlemeleri halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle hareket edeceğinden kuşkum yoktur.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Tatar polise eylemdeki tavrı nedeniyle teşekkür etti10 Mart 2020 Salı 12:41
  • İskele ve Mağusa bölgesinde marketlerde kolanya kalmadı!10 Mart 2020 Salı 12:38
  • Siber aday olmayacak10 Mart 2020 Salı 12:22
  • SON DAKİKA HABERİ: 3 kişi CORONA şüphesi ile hastaneye gönderildi!10 Mart 2020 Salı 12:19
  • Alman Turist’in geldiği uçaktaki yolcular da kontrole çağrılıyor10 Mart 2020 Salı 12:02
  • Slovakya Büyükelçiliği Yarın Yapılması Planlanan İki Dillilik Derneği Çalıştayı Ziyaretinin Ertelendiğini Duyurdu10 Mart 2020 Salı 11:58
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrrufu10 Mart 2020 Salı 11:42
  • Pencereden atlayarak canına kıydı!10 Mart 2020 Salı 11:40
  • Sağlık Bakanlığı:Halkımızın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması gerekiyor10 Mart 2020 Salı 11:37
  • Güneyde Korona önlemi! Devlet Hastanesi 2 gün kapalı10 Mart 2020 Salı 11:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti