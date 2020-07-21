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Akıncı:Onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem

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Akıncı:Onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem.
Akıncı:Onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem

İşte açıklama;

Son zamanlarda ölüm tehditleri yine yoğunlaşmaya başladı. Dünyada bu kadar açık ölüm tehdidi yapılan başka bir Cumhurbaşkanı var mı bilmiyorum. Arkadaşlarımız ilgili yerlere gerekli bildirimleri bugün yaptılar. Bir işe yarar mı onu da bilmiyorum. Yurttaşlarımız dikkatli olmam için uyarı yapıyorlar. Nereye dikkat edeyim? Dıştan bir tehditi göğüslemek mümkündür. Tehdit gerçekte dıştan olsa da artık ta içerinizden geliyorsa biraz zor. Ancak şunu açıklıkla belirtmek isterim. Ben her gün ölenlerden değilim. Vakti gelmişse bir defa ölürüm; ama toplumumun hak ettiği insanca, onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem.

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