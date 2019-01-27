Akıncı:Protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır

İşte o açıklama;
Toplumsal kaygı taşıyarak attığımız her adımı ya da sergilediğimiz her tavrı “ koltuk aşkı “ “ 2020 hesabı “ diye okumak isteyenlere: Yaşamımın hiç bir döneminde protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır.
İşte o açıklama;
Toplumsal kaygı taşıyarak attığımız her adımı ya da sergilediğimiz her tavrı “ koltuk aşkı “ “ 2020 hesabı “ diye okumak isteyenlere: Yaşamımın hiç bir döneminde protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır.
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