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Akıncı:Protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır

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Cumhurbaşkanı Akıncı'dan manalı mesaj...Toplumsal kaygı taşıyarak attığımız her adımı ya da sergilediğimiz her tavrı ....
Akıncı:Protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır

İşte o açıklama;

Toplumsal kaygı taşıyarak attığımız her adımı ya da sergilediğimiz her tavrı “ koltuk aşkı “ “ 2020 hesabı “ diye okumak isteyenlere: Yaşamımın hiç bir döneminde protokoldeki yerim, halkın gönlündeki yerden daha değerli olmamıştır.

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