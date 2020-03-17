  • BIST 86.778
  • Altın 316,125
  • Dolar 6,4223
  • Euro 7,0410
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Akıncı:“Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık”

» »
"İradenin bir an önce gösterilmesinde büyük fayda var"
Akıncı:“Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle Mustafa Akıncı başkanlığında, hükümet ve meclisteki siyasi partilerin başkanlarının bir araya geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz durumda halk sağlığından öte düşünülecek başka bir şey olmadığına dikkat çekerek “Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık” dedi.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

İçinde bulunduğumuz koşullarda halkımızın sağlığından öte düşünecek başka bir şeyimiz yoktur. Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda hükümeti, muhalefetteki partileri, yargısı, savcılığı, meclisi ile beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık.

Her zaman vurguladığım gibi içinde bulunduğumuz koşullar hızlı hareket etmeyi de gerekli kılıyor. Atacağımız adımları vaktinde atmazsak, daha sonra atmak zorunda kaldığımızda çeşitli gecikmelerin bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz.

Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur. Geriye kalan iradedir ve bu iradenin de bir an önce gösterilmesinde büyük fayda vardır.

Sağlık konuları ile ilgili gönüllük esasına göre davette bulunduğum Sağlık Bakanlığı yapmış 4 arkadaşımız, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanımız ve Başhekimlik yapmış 2 arkadaşımız ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulumuz oluşturuldu. Bu konuda yapacakları danışmanlık Kıbrıs Türk toplumunun daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurtta bulunan KYK yurtları boşaltılıyor: Öğrencilere Pazara kadar süre verildi17 Mart 2020 Salı 18:07
  • Güney Kıbrıs'ta bir hastanın durumu kötüleşti17 Mart 2020 Salı 18:00
  • İşverenler Sendikası Başkanı Sungur: “işveren olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız”17 Mart 2020 Salı 17:58
  • Yasağa Uymayan 4 İş Yerine Yasal İşlem…17 Mart 2020 Salı 17:57
  • “Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına Aykırı Hareket” Eden Kişiye Yasal İşlem…17 Mart 2020 Salı 17:56
  • Engelli yoklama bildirgeleri teslim tarihi 16 Nisan’a uzatıldı17 Mart 2020 Salı 17:48
  • DP:KKTC, virüsten kaçarken, maalesef ki batma tehdidi ile karşı karşıya kalmak üzeredir.17 Mart 2020 Salı 17:31
  • Öğrenciler için ‘karantina oteli’ Fahri Altınör sahibi olduğu Malpas Otel olacak17 Mart 2020 Salı 17:30
  • Karantina süresine uymadı, polis yasal işlem yaptı!17 Mart 2020 Salı 17:29
  • Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor...Cumhuriyet Meclisi toplanacak17 Mart 2020 Salı 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti