Akıncı:“Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık”

"İradenin bir an önce gösterilmesinde büyük fayda var"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle Mustafa Akıncı başkanlığında, hükümet ve meclisteki siyasi partilerin başkanlarının bir araya geldiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz durumda halk sağlığından öte düşünülecek başka bir şey olmadığına dikkat çekerek “Seçimlerin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık” dedi.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

İçinde bulunduğumuz koşullarda halkımızın sağlığından öte düşünecek başka bir şeyimiz yoktur. Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiğimiz toplantıda hükümeti, muhalefetteki partileri, yargısı, savcılığı, meclisi ile beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse vardık.

Her zaman vurguladığım gibi içinde bulunduğumuz koşullar hızlı hareket etmeyi de gerekli kılıyor. Atacağımız adımları vaktinde atmazsak, daha sonra atmak zorunda kaldığımızda çeşitli gecikmelerin bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz.

Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur. Geriye kalan iradedir ve bu iradenin de bir an önce gösterilmesinde büyük fayda vardır.

Sağlık konuları ile ilgili gönüllük esasına göre davette bulunduğum Sağlık Bakanlığı yapmış 4 arkadaşımız, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanımız ve Başhekimlik yapmış 2 arkadaşımız ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulumuz oluşturuldu. Bu konuda yapacakları danışmanlık Kıbrıs Türk toplumunun daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır.