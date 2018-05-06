Akıncı:Sıfır asker, sıfır garanti diye bir şey söz konusu değildir

Akıncı, ada üzerinde bir kere daha kayıplar ve şehitler olmaması temennisinde bulunurken, adaya, mutlu, huzurlu ve barış içerisinde bir gelecek getirilmesi için barışçı çıkış yollarının el birliği ile bulunması gerektiğine dikkat çekti.

Akıncı, “Kıbrıs adasının tarihinde çok acılı bir geçmiş vardır. Şehitlerimiz, gazilerimiz, kayıplarımız; elbette yüreklerimizde hep hissettiklerimizdir” şeklinde konuştu.

Ada’nın acılı geçmişinden her iki toplumun da kendi payına düşeni aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adanın bir diğer gerçeğine daha dikkat çekti.

“Bu adanın bir gerçeği daha vardır,çeşitli dönemlerde acıları biz yaşarken, başka dönemlerde bu adanın diğer toplumu acılar yaşamıştır. Bunu da saklamamamız gerekmektedir”dedi.

Konuşmasının devamında, ada etrafındaki doğal zenginliklere de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu zenginliklerin bütün ada insanlarını ihya edecek potansiyelde olduğunu ifade etti.

Bu zenginliklere bir tarafın tek başına el koymaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığına dikkat çeken Akıncı, söz konusu zenginliklerin nasıl kullanılabileceğini bir kez daha yineledi.

Cumhurbaşkanı “ada etrafındaki doğal kaynakların ele alınacağı ortak bir komite kurulması veya Rum tarafının tek yanlı sürdürdüğü doğalgaz faaliyetlerinin çözüm sonrasına bırakılması hususunda Rum tarafına devamlı bir şekilde uyarılarda bulunduğunu anımsattı.

Ada etrafındaki ortak doğal zenginliklerin en akılcı, en ucuz ve kestirme bir biçimde Avrupa’ya ulaştırılmasının Türkiye üzerinden gerçekleşebileceğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konuda Rum tarafına paylaşımcı olma çağrısını yineledi.

Ülke çocuklarının ve gençlerinin barış içerisinde, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmasının en büyük amaçlarından biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, son zamanlarda yapmış olduğu girişimlerin bu yönde olduğunun altını çizdi.

Yaptıklarının doğru algılanmasının önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Rum tarafına şöyle çağrıda bulundu:

“Eski maksimalist tutumlarda ısrar edilmemesi gerekir. ‘Sıfır asker, sıfır garanti’ noktasında devam edilirse bir yere varmak mümkün değildir. Bunun artık anlaşılması gerekir”

Birleşmiş Milletler’in de Rum tarafının talep ettiği “sıfır asker, sıfır garanti” noktasında olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, söylemlerinin çarpıtılmak istendiğini de dikkat çekti.

Akıncı, “Benim söylediğim çarpıtılmaya çalışılıyor. Birleşmiş Milletler’in belgelerinde olmayan hususlar, varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. BM önümüze ‘sıfır asker, sıfır garanti’ koymuş gibi takdim ediliyor. Öyle bir şey ne bizim planımızda, programımızda ne de BM’nin önerilerinde vardır” dedi.

İlk günlerden beridir bu topraklarda her iki toplum olarak eşitlik temelinde, bir tarafın diğeri üzerinde tahakküm kurmadığı özgürlük ve güvenlik içerisinde bir gelecek istediklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, güvenlik düzenlemelerinde Türkiyenin önemine vurgu yaptı.

Akıncı, “Güvenlik düzenlemeleri içerisinde Türkiye’nin dışlanacağı bir durum söz konusu değildir. Böyle bir şey asla gündemde de yoktur. Maalesef son günlerde bu konularda çok çarpıtmalar yapılıyor” dedi.