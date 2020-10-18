  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Akıncı:Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim

» »
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Şehit Ertuğrul İlkokulu 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Akıncı:Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Şehit Ertuğrul İlkokulu 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra konuşan Akıncı, seçim süreci boyunca emeği geçen basın mensupları, sandık görevlileri ve adayların yanında yer alan herkese teşekkürlerini iletti. 

Akıncı,“Umarım Kıbrıs Türkleri olarak ileride bir gün geriye dönüp 18 Ekim 2020’ye baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin gurur günü olarak anımsarız” dedi.

Akıncı, “Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derinya'da çifte tedbir! Türk tarafı 3 KM geriye barikat kurdu! Rum tarafı 10 kişi bir araya gelemeyecek!17 Ekim 2020 Cumartesi 18:29
  • Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim17 Ekim 2020 Cumartesi 17:16
  • YSK:İki aday arasındaki eşitliğin korunabilmesi için Ersin Tatar’a destek yürüyüşüne izin verildi17 Ekim 2020 Cumartesi 15:58
  • Silahlı soygun zanlısı ve uyuşturucu zanlısı kız arkadaşı mahkemeye çıkarıldı17 Ekim 2020 Cumartesi 15:37
  • Uyuşturucu zanlıları hakkında karar!17 Ekim 2020 Cumartesi 15:33
  • Tatar: “ Bu seçim çok önemli ”17 Ekim 2020 Cumartesi 14:47
  • YSK'dan hatırlatma: 18.00'dan sonra propaganda yasak17 Ekim 2020 Cumartesi 14:18
  • Ersin Tatar, taraftarlarını bugün saat 16.00’da Dereboyu’na davet etti17 Ekim 2020 Cumartesi 14:03
  • Girne ve Güzelyurt’ta Uyuşturucudan 5 Kişi Tutuklandı17 Ekim 2020 Cumartesi 13:10
  • Tatar: “Mutlaka Sandığa Gidin Ve Esareti Değil, Cesareti Seçİniz”17 Ekim 2020 Cumartesi 12:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti