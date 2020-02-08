"Akıncı,Türkiye aleyhtarlığını kışkırtacak açıklamalar yapıyor."

İşte Arıklı'nın sosyal medya açıklaması;

Sayın Akıncı'nın tuzağına düşmemeliyiz.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunda son günlerini yaşayan Cumhurbaşkan adayı Akıncı, seçilebilmek için yine Türkiye aleyhtarlığını kışkırtacak açıklamalar yapıyor.

Ne Türkiye'deki ne de buradaki çevreler Sayın Akıncı'nın tuzağına düşmemelidir.

Milletvekilimiz Sayın Zaroğlu, Tayfur Sökmen ve Hatay konusunda gerekli açıklamayı yapmıştır. Bunun dışında Sayın Akıncı ve propagandistlerine mağdur edebiyatı yaptıracak açıklamalar yapılmamasını, tüm dava arkadaşlarımdan rica ediyorum.