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Akıncı’ya Fenerbahçe efsanelerinin imzaladığı Lefter forması takdim edildi

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Akıncı’ya Fenerbahçe efsanelerinin imzaladığı Lefter forması takdim edildi
Akıncı’ya Fenerbahçe efsanelerinin imzaladığı Lefter forması takdim edildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, nezaket ziyaretinde bulunan KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, göreve yeni gelen Başkan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk fırsatta dernek lokalini ziyaret edeceğini söyledi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ziyarette, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularının imzaladığı Lefter formasını takdim etti.

 

 

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