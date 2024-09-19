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Akıncı’ya kalp pili takıldı: Yoğun bakımda takip ediliyor, durumu stabil

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4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili takıldı, yoğun bakımda takip ediliyor.
Akıncı’ya kalp pili takıldı: Yoğun bakımda takip ediliyor, durumu stabil

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili takıldı, yoğun bakımda takip ediliyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Akıncı’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Özyılkan, yapılan tetkikler neticesinde Akıncı’ya başarılı bir şekilde kalıcı kalp pili takıldığını, şu anda koroner yoğun bakımda takip edildiğini, genel durumunun stabil olduğunu belirtti.

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