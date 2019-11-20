Akıncı'ya yakın şirketin anketinde Akıncı yine birinci..

İşte son anket sonuçları...

Ankette katılımcılara, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman, Ersin Tatar, Kudret Özersay, Serdar Denktaş ve Erhan Arıklı’nın isimlerinin yer aldığı olası aday listesinde, hangi olası adaya oy verecekleri soruldu. Akıncı’nın ilk sırada yer aldığı anket sonuçlarında, Tatar yüzde 17.92 ile Erhürman ise yüzde 15.82 ile ikincilik için yarışıyor. Diğer olası adayların oy oranı ise şu şekilde: Özersay yüzde 7.51, Denktaş yüzde 5.21, Arıklı yüzde 2.9.

Ankette yer almayan adayların yanında “oy kullanmam” veya “kararsızım” seçeneklerini de içeren “diğer” cevabını tercih eden katılımcıların oranı ise yüzde 11.91.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi CMIRS’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik Ekim ayında gerçekleştirdiği araştırma, sonuçları Esra Aygın'ın haberi ile Gazedda Kıbrıs'ta yayımlandı.